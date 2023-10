Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Bombendrohung an Schule

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Freitag (27.10.2023) wurde der Polizei gegen 7.30 Uhr eine Bombendrohung an einer Schule in der Gutenbergstraße mitgeteilt. Vorsorglich begaben sich Personen, welche sich bereits im Gebäude befanden, nach draußen. Andere Mitglieder der Schulfamilie betraten erst gar nicht das Gebäude. Schließlich konnten sich alle betroffenen Personen erst auf einer Grünfläche und zeitnah in anderen Gebäuden aufhalten. Die Polizei suchte zwischenzeitlich den betreffenden Bereich, unter anderem mit einem Sprengstoffhund, ab. Dabei wurden keine verdächtigen Gegenstände festgestellt. Gegen 10.00 Uhr konnte das Schulgebäude wieder betreten werden. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe zu dem Vorfall.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell