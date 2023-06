POL-S: Räuber hatte es auf Halskette abgesehen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (17.06.2023) einen 29-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Bottwarstraße mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen zu haben. Ein 23 Jahre alter Zeuge meldete den Vorfall gegen 03.00 Uhr der Polizei. Alarmierte Beamte trafen den Tatverdächtigen an der Örtlichkeit an und nahmen ihn vorläufig fest. ...

