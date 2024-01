Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Fensterscheiben

Northeim (ots)

37154 Northeim, Leuschnerstraße

Samstag, 27.01.2024, 01:00 Uhr bis 02:30 Uhr

NORTHEIM (sch)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Fensterscheiben eines Mehrfamilienhauses in der Leuschnerstraße in Northeim, indem sie vermutlich mehrere Murmeln an die Fenster warfen. Durch die Polizei konnten vor Ort entsprechende Murmeln aufgefunden werden.

Insgesamt wurden zwei Fensterscheiben beschädigt. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell