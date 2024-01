POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 11. Januar 2024, gegen 09:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Brake entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Ein 44-jähriger Mann aus dem Kreis Cuxhaven befuhr mit einem Lkw der Abfallentsorgung die Neustadtstraße. An der Einmündung zur Bahnhofstraße setzte er mit dem Lkw zurück, um dem Fahrer eines ...

mehr