POL-FR: Lörrach: Zwei Männer beim Bahnhof Brombach niedergeschlagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Ortmattstraße, in Höhe des Bahnhofes Brombach, sollen am Samstag, 27.01.2024, kurz vor 23.30 Uhr, zwei Männer von mehreren unbekannten Personen angegriffen und niedergeschlagen worden sein. Danach seien die Unbekannten in Richtung Hugenmattweg geflüchtet. Der 19-Jährige Mann wurde leicht verletzt. Der 25-jährige Mann wurde wohl schwerer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Vorfall gekommen sein soll ist noch völlig unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachteten und sachdienlichen Angaben dazu machen können.

