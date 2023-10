Polizei Aachen

POL-AC: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Herzogenrath (ots)

Bei einem Unfall in der Kleikstraße ist gestern Nachmittag (08.10.2023) ein 86-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte den Mann beim Abbiegen in die Bahnstraße übersehen und mit seinem Pkw erfasst. Der Mann zog sich nach ersten Erkenntnissen lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte hat sich der Zustand des Mannes mittlerweile wieder stabilisiert. Der 19-Jährige erlitt einen Schock.

Die Kleikstraße musste für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr gesperrt werden. Ein spezielles Verkehrsunfallteam aus Neuss wurde bei der Aufnahme des Unfalls hinzugezogen. Gegen 16.45 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben. (am)

