Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt in Inden-Altdorf

Inden/Aachen (ots)

Am 25.09.2023 ist eine 62-Jährige blutüberströmt und mit erheblichen Verletzungen in Inden-Altdorf aufgefunden worden. Bekannte hatten die Frau mittags im Untergeschoss ihres Hauses in der Straße "Am Wehebach" gefunden und die Rettungskräfte alarmiert.

Aufgrund des Verletzungsbildes stufte die Staatsanwaltschaft die Tat nach rechtlicher Bewertung als versuchtes Tötungsdelikt ein. Eine Aachener Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Am 03.10.2023 konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 34 und 32 Jahren aus dem Kreis Düren vorläufig festgenommen werden. Sie wurden am vergangenen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der gegen beide die Untersuchungshaft anordnete.

Nach Angaben der behandelnden Ärzte befindet sich die Frau mittlerweile außer Lebensgefahr. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell