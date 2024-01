Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen Brand in der Neunlindenschule

Freiburg (ots)

Am Montag 29.01.2024 wurde gegen 14:00 Uhr ein Brand in einer Schülertoilette in der Neunlindenschule gemeldet. In einer Toilette im Erdgeschoß war durch bislang unbekannte Täterschaft in einem Spender deponiertes Toilettenpapier angezündet worden. Das in Brand geratene Papier entzündete den aus Kunststoff bestehenden Behälter was eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Nachdem zwei Schüler den Brand entdeckt hatten alarmierten diese den Hausmeister. Dieser zog sich bei einem Löschversuch eine leichte Rauchvergiftung zu und wurde nachdem er vom herbeigerufenen Rettungsdienst erstversorgt worden war in eine Klinik eingeliefert. Durch den Brand und die starke Rauchentwicklung entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Ihringen, Merdingen und Breisach mit 89 Mann angerückt. Das DRK war ebenfalls mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell