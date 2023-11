Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Ermittlungen nach Unfallflucht an Tankstelle - neue Erkenntnisse zum Unfallfahrer, 24-Jährige hat den Unfall nicht verursacht

Kempen (ots)

Bei einem Unfall an einer Tankstelle an der St. Töniser Straße in Kempen war am Donnerstag, vergangener Woche, am 16. November, eine 15-jährige Radfahrerin aus Kempen verletzt worden. Ein Auto, das vom Tankstellengelände aus nach rechts in Richtung Außenring abgebogen war, hatte sie angefahren. Wir berichteten darüber in unserer Meldung 1098. Im Zuge der Ermittlungen hat sich jetzt herausgestellt, dass die ursprünglich beschuldigte 24-Jährige aus Kempen nicht die Unfallverursacherin ist. Die junge Frau erhielt ihren beschlagnahmten Führerschein zurück. Stattdessen wird jetzt gegen einen 87-jährigen Kempener ermittelt, der im dringenden Verdacht steht, diese Unfallflucht begangen zu haben. /hei (1116)

