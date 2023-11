POL-VIE: Schwalmtal: Israelische Flagge vor dem Rathaus Schwalmtal entwendet

Viersen/Dülken (ots) - Zwischen dem 18. und dem 20. November brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße Noppdorf in Viersen ein. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Haus und stahlen einen schweren Tresor aus dem Haus. Es ist möglich, dass die Täter einen Anhänger zum Abtransport benutzten. In Dülken brachen Unbekannte am ...

