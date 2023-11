Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Unfallflucht auf 'De Bütt'-Parkplatz - Polizei sucht Taschentuchschreiber

Willich (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag ereignete sich zwischen 18.40 und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbades 'De Bütt' in Willich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher ist nach wie vor flüchtig. Ein Zeuge, der offenbar den Unfall beobachtet hatte, hinterließ am beschädigten Fahrzeug eine Nachricht auf einem Taschentuch, leider ohne die eigene Erreichbarkeit notiert zu haben. Der Zeuge oder die Zeugin, sowie mögliche andere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Willich über die 02162/377-0 in Verbindung zu setzen. /wg (1112)

