POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Autodiebe stehlen Audi Q5

Grefrath (ots) - Am Sonntag gegen 11.30 Uhr ist im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hinsbecker Straße in Grefrath ein Brand ausgebrochen. Ein Rauchmelder hatte einen Mitarbeiter alarmiert, der begonnen hatte, das Feuer mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Reste dann schnell löschen. Ausgebrochen war das Feuer in einem Vorraum, der frei zugänglich ist, wenn man einmal im ...

