Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Drei Schuleinbrüche im Kreis

Kreis Viersen (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 9.45 Uhr wollte eine Mitarbeiterin einer Grundschule an der Bachstraße etwas für den Unterricht am Montag vorbereiten und war dafür zur Schule gekommen. Sie bemerkte aufgebrochene Türen im Gebäude. Der Hausmeister entdeckte zusätzlich ein aufgebrochenes Bürofenster. Unbekannte waren in das Gebäude eingedrungen und hatten im Innern fast alle Türen aufgebrochen. Entwendet wurde eine größere Menge an iPads, mögliche weitere Gegenstände stehen noch nicht fest.

Am Montagmorgen gegen 7 Uhr wurden dann Einsatzkräfte zu einer Grundschule an der Pappelallee in Willich-Neersen gerufen. Auch hier hatte über das Wochenende ein Einbruch stattgefunden. Hier wurden zahlreiche Klassenräume aufgebrochen, aus allen wurden iPads entwendet, insgesamt eine hohe zweistellige Zahl. Außerdem wurde aus einer Kassette Bargeld gestohlen.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag war es zu einem Einbruch in eine Grundschule in Viersen-Helenabrunn am Ummertalweg gekommen. Hier beschädigten Unbekannte ein Fenster und drangen dort in das Schulgebäude ein. Sie stahlen Werkzeug aus einem Lagerraum des Hausmeisters.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen rund um die jeweiligen Tatorte nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (1108)

