Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Grefrath (ots)

Am Sonntag gegen 11.30 Uhr ist im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hinsbecker Straße in Grefrath ein Brand ausgebrochen.

Ein Rauchmelder hatte einen Mitarbeiter alarmiert, der begonnen hatte, das Feuer mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Reste dann schnell löschen. Ausgebrochen war das Feuer in einem Vorraum, der frei zugänglich ist, wenn man einmal im Haus ist. Gebrannt haben dort gelagerte Pappkartons. Die Tische und ein Rollwagen, auf dem die Kartons standen, wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Nach ersten Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass die Kartons vorsätzlich oder fahrlässig in Brand gesetzt worden sein könnten, so dass die Ermittler Zeugen suchen. Wer hat an der Hinsbecker Straße am Sonntagmittag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1105)

