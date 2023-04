Polizei Hamburg

POL-HH: 230420-2. Haspa Marathon Hamburg - Verkehrshinweis für diesen Sonntag

Hamburg (ots)

Zeit: 22.04.2023 ("Zehntel"), 23.04.2023 (Marathon); Ort: Hamburger Stadtgebiet

Diesen Sonntag findet der Haspa Marathon mit insgesamt rund 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Es sind erhebliche Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs zu erwarten.

Die Polizei empfiehlt, die Veranstaltung über die Autobahnen oder nördlich über den Ring 3 weiträumig zu umfahren. Es wird dringend geraten, U- und S-Bahnen zu nutzen. Der öffentliche Busverkehr wird entlang der Marathonstrecke nur eingeschränkt nutzbar sein.

Auch am Sonnabend kommt es aufgrund der Veranstaltung des sogenannten "Zehntels" für Schülerinnen und Schüler im Bereich rund um die Messehallen und das Heiligengeistfeld bereits zu Straßensperrungen.

Die Polizei richtet am Wochenende unter der Telefonnummer 040/428 65 65 65 ein Verkehrsinformationstelefon ein, welches an beiden Tagen jeweils in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr erreichbar ist.

Weitere Informationen zur Streckenführung, den Sperrzeiten und Kontaktadressen gibt es unter www.haspa-marathon-hamburg.de.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell