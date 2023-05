Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacher wollte Polizei täuschen

Warendorf (ots)

Auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen ereignete sich am Sonntag, 14.5.2023 um 17.20 Uhr ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Eine 26-Jährige aus Ahlen befuhr mit ihrem VW die B 58 in Richtung Beckumer Straße. Auf Höhe der Feuerwache hielt sie an der rot zeigenden Ampel an. Der hinter ihr fahrende 33-Jährige Ahlener konnte seinen Opel rechtzeitig stoppen, während der in gleicher Richtung fahrende 21-jähriger Autofahrer die Situation scheinbar zu spät erkannte. Denn er fuhr mit einem Mercedes auf den Opel des 33-Jährigen auf. Dieser wurde in Folge des Zusammenstoßes nach vorne geschoben und stieß gegen den davor befindlichen VW der 26-Jährigen. Die junge Frau verletzte sich durch den Aufprall leicht, die anderen Beteiligten blieben unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von 13.500 Euro. Der Mercedes und der Opel waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des 21-Jährigen. Der Ahlener führte einen freiwilligen Vortest durch, der positiv war. Daraufhin nahmen die Polizisten den jungen Mann mit zur Polizeiwache, wo sie ihm eine Blutprobe entnehmen ließen.

Am Unfallort gab der 21-Jährige an, dass nicht er sondern ein Freund den Mercedes gefahren habe. Dieser Freund habe unmittelbar nach dem Auffahrunfall die Unfallstelle verlassen. Als der vermeintliche Verursacher plötzlich am Unfallort auftauchte, widerlegten die anderen Unfallbeteiligten die Angaben des Ahleners, der alleine im Mercedes gesessen hatte.

