Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Dülken: Einbrecher kommen durch Scheibe und Haustür

Viersen/Dülken (ots)

Zwischen dem 18. und dem 20. November brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße Noppdorf in Viersen ein. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zum Haus und stahlen einen schweren Tresor aus dem Haus. Es ist möglich, dass die Täter einen Anhänger zum Abtransport benutzten. In Dülken brachen Unbekannte am gestrigen Montag zwischen 17.00 und 19.00 Uhr in einen Anbau eines Hauses auf der Straße Bistard ein. Hier stahlen der oder die Unbekannten unter anderem eine Spielekonsole und einen Laptop. Hinweise auf Tatverdächtige in beiden Fällen bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (1111)

