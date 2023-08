Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Beverungen (ots)

Am Samstag, den 05.08.2023, um 16:30 Uhr, kam es in der Feldstraße in Beverungen- Würgassen, zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Ein 73-jähriger Mann aus Beverungen beabsichtige mit seinem Renault Zoe rückwärts zu fahren. Aus unbekannten Gründen machte der Pkw einen Satz nach vorne und klemmte hierdurch eine 52-jährige Frau und einen 19-jährigen, beide aus Beverungen, zwischen dem Renault und einem geparkten Opel Astra ein. Ferner wurde noch eine 27-jährige Frau aus Hofgeismar durch den Renault berührt. Der 19- Jährige wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus Höxter gebracht, welches er allerdings nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die beiden Frauen wurden ebenfalls verletzt, begaben sich aber selbständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand zusammen ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

