POL-PPWP: Auf falschen Bruder hereingefallen

Kreis Kaiserslautern (ots)

Mehr als 26.000 Euro hat eine 46-Jährige an ihren vermeintlichen Bruder überwiesen. Der Mann schrieb die Frau Mitte April per Messengerdienst an, weil er sich ein neues Smartphone zugelegt habe, da sein altes kaputt sei. In dem Glauben, dass sie mit ihrem Bruder chattete, überwies die 46-Jährige mehrmals Geld an ein ausländisches Konto. Erst als sie ihren Bruder Ende April persönlich traf, flog der Betrug auf. Der echte Bruder hatte seine Schwester nicht um Geld gebeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |elz

