Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wildunfall mit einer leichtverletzten Person

Beverungen (ots)

Am Freitag, den 04.08.2023, um 12.55 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus dem Bereich Aachen, mit seinem VW Golf, die B 241 aus Richtung Beverungen in Richtung Dalhausen. In Höhe von Gut Roggenthal kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Das Tier verendete vor Ort. An dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden, weswegen der Pkw fahrbereit blieb.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell