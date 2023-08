Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen gesucht: Rollerfahrerin gestürzt

Höxter (ots)

Bei Ermittlungen nach einer Unfallflucht mit Personenschaden sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen.

Diese ereignete sich am Mittwochnachmittag, 02.08.2023, gegen 15:55 Uhr an der Höxteraner Einmündung Corbie- und Minoritenstraße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 62-jährige Höxteranerin mit ihrem Motorroller auf der Corbiestraße Richtung Corvey. Auf Höhe der Minoritenstraße kam ihr ein dunkler Pkw entgegen, welcher den Vorrang missachtete und vor ihr in diese abbog. Hierdurch führte die 62-jährige ein Bremsmanöver durch und stürzte auf die Straße. Sie erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zu dem Fahrer oder dem Auto machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell