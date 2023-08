POL-HX: Unter Drogeneinfluss aber ohne Führerschein unterwegs

Bad Driburg (ots) - Unter Drogeneinfluss stand ein 22-jähriger Lieferwagenfahrer, als er durch Polizisten der Wache Bad Driburg kontrolliert wurde. Angehalten wurde er am frühen Samstagmorgen, 29.07.2023, gegen 03:50 Uhr auf der B 64 in der Höhe der Einmündung zur K 18. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich dann heraus, dass der Mann, welcher in Bad Lippspringe wohnhaft ist, unter dem Einfluss verschiedener ...

