Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrer ohne Licht unterwegs - angefahren und leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 18.30 Uhr hat sich ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto an der Kreuzung Kerkener Straße/Straelener Straße in Kempen leicht verletzt.

Der 63-Jährige aus Krefeld war mit seinem Rad auf der Kerkener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. In gleicher Richtung fuhr eine 41-jährige Kempenerin mit ihrem Auto. Sie bog nach rechts in die Straelener Straße ab.

Als sie ihren Abbiegevorgang schon fast beendet hatte, fuhr der Radfahrer in die Seite des Pkw. Eine Zeugin, die als Linksabbiegerin auf der Straelener Straße an der Ampel stand, hatte den Zusammenstoß beobachtet. Sie konnte sagen, dass der Radfahrer ohne Licht unterwegs gewesen sei und dass die Ampel für Radfahrende zu diesem Zeitpunkt bereit Rot gezeigt habe.

Der Mann musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden eindringlich, grundsätzlich immer, aber besonders in der dunklen Jahreszeit darauf zu achten, dass die Beleuchtung funktionstüchtig und eingeschaltet ist. Dabei geht es nicht nur darum, selbst besser zu sehen, sondern vor allem von anderen Menschen im Straßenverkehr besser gesehen zu werden. /hei (1115)

