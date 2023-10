Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Bei einem Unfall in Biberach sind am Freitag zwei Personen verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.

Eine 57jährige Audi-Lenkerin war gegen 22:00 Uhr auf dem Zeppelinring in Biberach Richtung Bismarckring unterwegs. Nach dem Kreuzungsbereich Ulmer-Tor-Straße befand sie sich mit ihrem Audi auf dem linken Fahrstreifen des Bismarckrings und wollte nach rechts in die Poststraße einbiegen. Ohne den erforderlichen Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen wechselte sie vom linken Abbiegestreifen nach rechts. Hier übersah sie einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 53jährigen Toyota-Lenker und touchierte diesen. Die 57jährige Audi-Lenkerin und der 53jährige Toyota-Lenker zogen sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und mussten mit einem Rettungswagen in die Klinik verbracht werden. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Fachbetrieb abgeschleppt. Der Sachschaden an den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen liegt nach ersten Schätzungen bei rund 15.000 Euro.

