Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Seitenspiegel abgetreten

Vandalen waren in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Ulmer Weststadt unterwegs

Ulm (ots)

Kurz nach 23 Uhr teilte ein Bewohner in der Lindenstaße der Polizei mit, dass eine Gruppe von fünf Personen auf geparkte Autos eintreten. Dabei gingen auch Seitenspiegel zu Bruch. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den jungen Männern, konnte diese aber nicht mehr antreffen. An insgesamt sieben Fahrzeugen in der Lindenstraße und einem weiteren Fahrzeug in der Blücherstraße konnten Schäden festgestellt werden. Der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Vandalen waren alle dunkel gekleidet wobei zwei eine helle Jeans trugen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ulm-West unter 0731/188-3812 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2123696)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell