Polizei Warendorf

POL-WAF: Füchtorf. Fahrzeuginsassen nach Unfall eingeklemmt

Warendorf (ots)

Am 06.05.2023, um 10:45 Uhr, ereignete sich auf der K38 in Höhe des Traktor-Pulling-Geländes in Füchtorf ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Versmold befuhr die K38 von Milte kommend in Richtung Füchtorf. Zeitgleich befuhr ein 83-jähriger Autofahrer aus Füchtorf zusammen mit seiner 70-jährigen Beifahrerin die Straße Waterort aus Füchtorf kommend in Richtung K38. Als der 83-jährige Füchtorfer im Einmündungsbereich K38/Waterort nach links auf die K38 in Richtung Milte abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen seinem und dem Pkw der 19-jährigen Versmolderin. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Versmolderin nach links in den Straßengraben und der Pkw des Füchtorfers nach rechts auf eine angrenzende Ackerfläche geschleudert. Der 83-Jährige und seine 70-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall eingeklemmt und mussten durch Rettungskräfte aus ihrem Pkw geborgen werden. Der 83-Jährige wurde anschließend schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine 70-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Sie und die leicht verletzte 19-jährige Vermolderin wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung des Unfallaufnahmeteams Münster. Die K38 war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell