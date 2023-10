Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher festgenommen

Dank aufmerksamer Zeugen konnten die Täter nach einem Einbruch am Donnerstag in Heidenheim schnell gefasst werden.

Kurz nach 21 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei. Sie teilten mit, dass ein Einbruch in ein Geschäft in der Grabenstraße stattgefunden hatte. Die Einbrecher flüchteten. Eine Zeugin folgte dem Trio und beobachtete, wie diese in einem Wohngebäude in der Innenstadt verschwanden. Mehrere Polizeistreifen umstellten das Gebäude. Ein Staatsanwalt ordnete die Durchsuchung des Gebäudes an. Schnell konnten die drei mutmaßlichen Einbrecher, zwei 18-jährige Männer und ein 13-jähriges Mädchen, angetroffen werden. Bei der Durchsuchung konnte auch das mutmaßliche Diebesgut, Alkohol und Tabak, entdeckt werden. Die Polizei brachte das Trio auf ein Polizeirevier. Das durften sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Die 13-Jährige wurde in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

