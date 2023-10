Ulm (ots) - Eine Detektivin beobachtete gegen 10.45 Uhr den Diebstahl der Frau in einer Drogerie in der Geislinger Straße. Die Unbekannte soll wohl Kosmetika in ihre Umhängetasche gesteckt haben. Die Zeugin hielt die Täterin nach der Kasse außerhalb des Geschäfts fest. Die Unbekannte riss sich los und ...

mehr