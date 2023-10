Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen im Täle/ A8 - Auf Vorausfahrenden aufgefahren

Glimpflich endete am Freitagfrüh ein Zusammenstoß zwischen zwei Autos bei Mühlhausen.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 5.30 Uhr ein Autofahrer auf der A8 in Richtung München unterwegs. Bei km 153,5, kurz vor dem Lämmerbuckeltunnel, verlor ein 57-Jähriger die Kontrolle über seinen Ford Mustang. Vor ihm fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes. Dem krachte er in das Heck. Die beiden Autos kamen quer auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen und blockierten die Fahrbahn. Ersten Ermittlungen zufolge war der 57-Jährige wohl zu schnell unterwegs. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei Mühlhausen auf etwa 44.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die A8 bis 6.45 Uhr einspurig befahrbar. Dadurch kam es zu einem Rückstau mit leichten Verkehrsbehinderungen.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

