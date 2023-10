Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Köngen/A8 - Bei Unfall verletzt

Am Mittwoch verursachte ein 20-Jähriger auf der A8 im Bereich einer Baustelle bei Köngen einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr war der 20-Jährige mit seinem Renault Master in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen Kirchheim unter Teck und Wendlingen stockte der Verkehr im Bereich einer Baustelle. Deshalb musste eine vor ihm fahrende BMW-Fahrerin bremsen. Das erkannte der Mann wohl zu spät und krachte mit seinem Renault in das Heck des BMW. Die 57-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden am Renault schätzt die Polizei auf 3.500 Euro, am BMW auf 2.000 Euro.

++++2111542 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell