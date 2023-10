Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt genommen

Mit schweren Verletzungen endete ein Unfall am Donnerstag bei Ehingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7 Uhr. Ein 17-Jähriger war mit seinem Piaggio Roller auf der Landstraße 259 von Ehingen-Griesingen in Richtung Ehingen-Nasgenstadt unterwegs. Ein 43-Jähriger kam aus Richtung Ehingen-Berg und fuhr mit seinem Fiat Ducato in die Einmündung ein. Der Fiatfahrer bog nach links in Richtung Nasgenstadt ab. Dabei achtete er nicht auf die Vorfahrt des von rechts kommenden Jugendlichen. Trotz eines Ausweichmanövers krachte der Rollerfahrer in das Heck des Fiat. Der Zweiradfahrer stürzte auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den beiden fahrbereiten Fahrzeugen auf mehrere hundert Euro.

Hinweis der Polizei: Missachten der Vorfahrt ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle und ist wie zu schnelles Fahren, Fehler beim Abbiegen und falsches Überholen auf Eile zurückzuführen. Diese Ursachen machen etwa ein Drittel aller Unfälle aus. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Wer auf Nummer sicher geht, fährt gelassen und ohne Hetze. Damit alle sicher ankommen.

++++2109322(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell