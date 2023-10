Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Hilfeschreie gehört

Hilferufe will ein Mann am Donnerstag im Eselsburger Tal gehört haben.

Kurz vor 20 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er teilte mit, dass ein Bekannter, ein 18-Jähriger, gegen 17.30 Uhr mehrfach Hilfeschreie einer weiblichen Person im Bereich Falkenstein hörte. Der 18-Jährige sei wohl selbst in Panik geraten und hatte zunächst Niemanden informiert. Um dem Hinweis nachzugehen, wurden in dem teilweise schwer zugänglichen Gebiet zahlreiche Suchkräfte aktiviert. So waren Bergwacht, Feuerwehr, Rettungshundestaffel mit einem Großaufgebot im Einsatz und suchten nach einer möglichen hilflosen Person. Die Suchmaßnahmen dauerten bis Freitag 1.45 Uhr an und wurden dann eingestellt. Hinweise auf eine hilflose oder vermisste Person konnten nicht erlangt werden.

