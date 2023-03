Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2022 für den Landkreis Wesermarsch

Die Verantwortlichen der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch haben die Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 für den Landkreis Wesermarsch veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr war im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion ein Anstieg um 1.314 Fälle auf insgesamt 15.654 festgestellte Straftaten zu verzeichnen. Durch die deutlichen Lockerungen in den Corona-Beschränkungen wurden die sich wieder vermehrt bietenden Tatgelegenheiten verstärkt ausgenutzt, was sich vor allem an gestiegenen Zahlen in den Rohheits-und Eigentumsdelikten zeigt.

Wilfried Grieme, Leiter der Polizeiinspektion, betont, dass sich die Zahlen im Zehnjahresvergleich auf einem niedrigen Niveau befinden und sich die Menschen im Zuständigkeitsbereich sicher fühlen können.

