Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Flucht vor Polizeikontrolle gescheitert - Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise wollte die Polizei am Mittwoch, 09.08.2023, gegen 20.00 Uhr eine Autofahrerin in der Freiburger Straße kontrollieren. Die Autofahrerin missachtete die Anhaltezeichen und reagierte auch nicht auf das Sondersignal. In Höhe des Friedhofes hielt die Frau zunächst an und als die Polizeibeamten ausstiegen fuhr sie wieder weiter. Erst an der Kreuzung zur Wiesentalstraße nahm die Flucht ein Ende. Vor der Kreuzung musste die Frau aufgrund des stockenden Verkehrs anhalten. Die Fahrerin weigerte sich auszusteigen und musste schlussendlich aus ihrem Pkw gezogen werden. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 1,6 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

