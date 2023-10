Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL Ulm - Betrunken von E-Scooter gestürzt

Verletzungen zog sich ein 23-Jähriger am Freitag nach einem Unfall in Ulm zu.

Ulm (ots)

Gegen 0.45 Uhr fuhr der Mann mit seinem E-Scooter in der Syrlinstraße. Er war in Richtung Olgastraße unterwegs. Dabei fuhr er über die Straßenbahnschienen und übersah wohl die bauliche Abgrenzung zwischen der Fahrbahn und den Gleisen. Der 23-Jährige stürzte mit seinem Elektrokleinstfahrzeug und verletzte sich am Kopf. Einen Helm trug der Fahrer nicht. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine Klinik. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Dabei stellten sie fest, dass der 23-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der Mann tatsächlich intus hatte. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

++++2116317(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

