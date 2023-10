Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bei Diebstahl ertappt

Am Donnerstag flüchtete eine Frau nach einem Ladendiebstahl in Göppingen.

Ulm (ots)

Eine Detektivin beobachtete gegen 10.45 Uhr den Diebstahl der Frau in einer Drogerie in der Geislinger Straße. Die Unbekannte soll wohl Kosmetika in ihre Umhängetasche gesteckt haben. Die Zeugin hielt die Täterin nach der Kasse außerhalb des Geschäfts fest. Die Unbekannte riss sich los und flüchtete. Die Detektivin verfolgte die Frau püber die Marktstraße bis zur Grabenstraße. Dann verlor sie die Ladendiebin aus den Augen und verständigte die Polizei. Die fahndete ohne Erfolg nach der Frau. Die Polizei Geislingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen zur Täterin aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Die Frau soll etwa 25 Jahre alt und 160 cm groß sein. Sie hat eine schlanke Statur und trägt kurze hellbraune Haar. Zur Tatzeit war sie mit einer grauen Jogginghose, schwarzen Nike-Schuhen, einer dunkelblauen Jacke sowie einem neon-grünen T-Shirt bekleidet. Außerdem trug sie eine rosafarbene Basecap mit der Aufschrift "Love". Des Weiteren soll die Unbekannte laut Zeugen auffallende, deutlich erkennbare Zahnlücken haben. Die Ladendiebin sprach wohl gebrochen Deutsch.

++++2111187 (JS)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell