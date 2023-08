Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte brechen in Wohnmobil ein

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch (30.08.2023) in ein in der Besigheimer Straße im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim abgestelltes Wohnmobil ein. Im Inneren beschädigten sie das Handschuhfach sowie Teile des Interieurs und entwendeten Gegenstände im Wert von etwa 650 Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 22150-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim in Verbindung zu setzen.

