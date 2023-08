Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 80-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer kam es am Mittwoch (30.08.2023) gegen 12:10 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen. Ein 80-jähriger Radfahrer befuhr den Gehweg der Hans-Martin-Schleyer-Straße und wollte auf Höhe eines Tankstellengeländes die Fahrbahn queren. Mutmaßlich achtete der Zweiradlenker beim Fahren auf die Fahrbahn nicht auf den Fahrzeugverkehr und kollidierte mit einem heranfahrenden Ford einer 32-Jährigen. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell