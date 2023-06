Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Brand sorgt für Evakuierung eines Pflegeheimes

Ettenheim (ots)

Ein Schwelbrand auf dem Flachdach eines Pflegeheimes sorgte am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr für einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es im Dachbereich zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung. Da anfänglich nicht abzuschätzen war, ob der Brand weitere Teile des Gebäudes in Mitleidenschaft ziehen wird, wurden die 32 Bewohner vorsorglich evakuiert und von den Einsatzkräften vor Ort betreut. Nachdem die Feuerwehren aus Ettenheim und Lahr den Brand gelöscht hatten, konnten die Bewohner wieder in ihre Unterkunft zurück. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

