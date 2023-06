Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Auffahrunfall

Offenburg (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf dem Einfädelungsstreifen der A5 in Fahrtrichtung Norden zu einem Auffahrunfall. Ein 72-Jähriger Autofahrer soll aufgrund zu geringen Abstandes mit seinem Mercedes Sprinter auf den Toyota einer 72-Jährigen aufgefahren sein. Eine 38-jährige VW-Fahrerin, die hinter dem 72-Jährigen fuhr, erkannte die Situation und bremste rechtzeitig ab. Dennoch kam es zu einem erneuten Auffahrunfall, da ein LKW-Fahrer hinter der 38-jährigen Autofahrerin die Situation mutmaßlich zu spät erkannte und seinerseits auf die VW-Fahrerin auffuhr, so dass diese auf den vor ihr stehenden Mercedes Sprinter geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An dem Fahrzeug der 38-jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und der VW durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die drei weiteren, am Unfall beteiligten Fahrzeuge, blieben fahrbereit. Entsprechende Ermittlungen wurden von den Beamten des Verkehrdienstes Offenburg aufgenommen.

