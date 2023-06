Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Vorfahrt missachtet

Iffezheim (ots)

Ein Zusammenprall zwischen einer Autofahrerin und einem Biker hat am Donnerstagabend in der Hauptstraße zu einem Leichtverletzten sowie einem Sachschaden von rund 20.000 Euro geführt. Nach bisherigen Feststellungen hat eine 59 Jahre alte VW-Lenkerin im Bereich der Karlstraße die Vorfahrt eines herannahenden Kawasaki-Fahrers missacht, was letztlich gegen 20:40 Uhr zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer führte. Der 22 Jahre alte Zweirad-Lenker wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unversehrt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell