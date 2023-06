Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Ausnahmezustand

Hohberg (ots)

Ein mutmaßlich sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann hat am Donnerstagabend unweit der B3 ein Rettungsdienst- und Polizeieinsatz ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 37-Jährige kurz nach 20 Uhr mit einem dortigen Bewohner in Streit geraten sein und diesem hierbei einen Faustschlag verpasst haben. Inwieweit bei diesem handfesten Konflikt ein Messer eine Rolle gespielt hat, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte soll der Mann eine verglaste Tür beschädigt und sich hierbei schwer verletzt haben. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde er wurde mit einem Rettungswagen in ein Offenburger Krankenhaus gebracht. Es wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

