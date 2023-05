POL-PPRP: Einbruch in Schule

Ludwigshafen - Friesenheim (ots) - Am 18.05.2023 kam es gegen 01:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Friesenheim. Der Unfallverursacher touchierte beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten nachzukommen. Durch unabhängige Zeugen konnte ein Teilkennzeichen abgelesen werden, sodass der Verursacher durch die Polizei in der Nähe des Tatortes festgestellt ...

