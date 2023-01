Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Ortseingangstafeln von Wozinkel gestohlen

Parchim (ots)

Am Dienstagabend stahlen unbekannte Täter zwei Ortseingangstafeln der Ortschaft Wozinkel, bei Parchim. Augenscheinlich wurden die Verkehrsschilder, die sich an der Landesstraße 16 befanden, von den Tätern mit einem Winkelschleifer abgetrennt und anschließend entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/6000) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Vorfall, welcher sich in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr ereignet hat.

