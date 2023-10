Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer angegriffen

Von seinem Fahrrad gestoßen wurde am Donnerstag ein 43-Jähriger von einem Unbekannten in Ulm.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Ulmer Weststadt unterwegs. Von der Moltkestraße aus fuhr er auf den Radweg im Westpark. Bereits von weitem konnte der Radler eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe erkennen. Als er an der Gruppe vorbeifuhr, trat ein junger Mann an ihn heran. Der mit einem hellgrauen Kapuzenpulli bekleidete Unbekannte stieß den 43-Jährigen ohne Vorwarnung vom Rad. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Während sich der Radfahrer aufrappelte und seinen Weg fortsetzte, rannte die Personengruppe in Richtung Magirusstraße davon. Die Polizei Ulm hat nun die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Sie sucht nach dem Täter und nimmt Hinweise unter der Tel. 0731/188-3812 entgegen.

++++2115435 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

