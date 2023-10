Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Renitenter Gast

In der Gewahrsamszelle endete der Gaststättenbesuch eines Mannes in der Nacht von Freitag auf Samstag in Ehingen

Ulm (ots)

Der 45jährige war kurz vor 2 Uhr in einer Bar so unangenehm aufgefallen, dass der Wirt die Polizei rief. Der alkoholisierte Mann pöbelte Gäste an und machte sich auch hinter der Theke zu schaffen. Eine Streife des Polizeireviers Ehingen verbrachte den Mann an die frische Luft. Er erhielt einen Platzverweis für die Gaststätte und deren Umgebung, verbunden mit dem Hinweis, dass er in der Ausnüchterungszelle landen würde, sollte er sich an die Ansage nicht halten. Keine Stunde später rief der Wirt abermals die Polizei. Der Betrunkene hatte sich direkt vor dem Auto eines Gastes zum Schlafen gelegt. Ein Wegfahren war nicht möglich. Die Polizeibeamten weckten daraufhin den Mann. Da er sich eine Kopfverletzung zugezogen hatte, wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Aus der Kontrolle entwickelte sich dann ein handfestes Gerangel mit den Beamten in deren Verlauf der Mann diese auch noch aufs Heftigste beleidigte. Durch sein Verhalten disqualifizierte er sich für die restliche Nacht in Freiheit und musste stattdessen mit einer Pritsche in der Gewahrsamszelle Vorlieb nehmen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2124531)

