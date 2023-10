POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - Mindestens zwei noch unbekannte Täter haben am Samstagmorgen, 14. Oktober, versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale am Santanderplatz in Gladbach zu sprengen. Als währenddessen zufällig ein Streifenwagen an der Bank vorbeifuhr, ergriffen sie die Flucht. Um 3.38 Uhr bemerkte ein Streifenteam an der Aachener Straße Ecke Santanderplatz verdächtige Personen an der dortigen Bankfiliale. ...

