Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Glaseinsatz von Fahrgastunterstand zerstört - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Am Schloss

26.01.2024, 05.30 - 07.20 Uhr

Ein unbekannter Täter zerstörte am frühen Freitagmorgen einen Glaseinsatz eines Fahrgastunterstandes am ZOB in Schöningen. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Am Freitagmorgen, gegen 07.20 Uhr, bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung während der Streifenfahrt einen völlig zerstörten Glaseinsatz eines Fahrgastunterstandes am ZOB, in der Straße Am Schloss, in Schöningen.

Eine Befragung der anwesenden Personen ergab zunächst keine Hinweise auf den Täter.

Da zum Tatzeitraum reger Publikumsverkehr am ZOB herrschte, sucht die Polizei nun Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum gemacht haben. Hinweise an die Polizei in Schöningen unter 05352/96830.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell