Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrer trifft mit Autospiegel Fußgänger - Zeugen gesucht

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Donnerstagmittag, um 12 Uhr, touchierte ein bisher unbekannter Autofahrer eine 63-jährige Frau auf dem Westring in St. Tönis. Die Frau befand sich zu der Zeit an der Fahrerseite ihres geparkten Pkw. Plötzlich wurde sie, vermutlich vom Außenspiegel der Beifahrerseite, am Rücken getroffen. Der Autofahrer oder die Autofahrerin fuhr jedoch weiter. Durch den Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls: Sollten Sie relevante Hinweise geben können, melden Sie sich unter 02162 377-0. /cb (63)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell