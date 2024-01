Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Brand in Mehrfamilienhaus

Viersen-Süchteln (ots)

Um kurz nach 20 Uhr am Donnerstagabend sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Friedrich-Ebert-Straße in Süchteln gerufen worden. Es brannte im Keller des Hauses. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus zum größten Teil selbstständig verlassen, einige wurden von der Feuerwehr herausgebracht. Verletzt wurde niemand.

Das Haus ist durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Freitagvormittag werden Brandermittler des Kriminalkommissariats 1 gemeinsam mit einem Brandsachverständigen im Haus nach der Ursache des Brandes suchen. Nach den bisherigen Ermittlungen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Wer am Donnerstagabend oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. /hei (62)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell